Kadıköy'de bindiği vapurdan inmemesi üzerine kaybolduğu tespit edilen yabancı uyruklu kadının cansız bedeni Üsküdar açıklarında bulunurken, şahsın vapura bindiği son görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nce, 2 Mayıs tarihi saat 22.04 sıralarında bir şahsın kayıp olduğu ve en son Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu gemisinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Gemi ve iskelelerde yapılan incelemelerde; kimlik bilgileri belirlenen M.H. (44) isimli kadın şahsın saat 20.20'de Kadıköy iskelesinde bulunan turnikeden geçerek vapura bindiği; yolcu gemisinin Beşiktaş iskelesine varış yaptığında şahsın kayıp olduğu belirlendi. Çantasını olay yerinde bırakarak kaybolan şahsa ait bir çanta ise muhafaza altına alındı. Elde edilen görüntülerin kayıp şahsın kızı N.Y. (23) isimli şahsa izletilmesinin ardından, görüntülerdeki şahsın annesi olduğu teşhis edildi. Gemi içerisindeki kamera sistemlerinin ise 14 Nisan tarihinden itibaren çalışmadığı tespit edildi.

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik yürütülen arama çalışmaları neticesinde şahsın cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında tespit edilirken, şahıs otopsi işlemleri için Haydarpaşa GATA'ya kaldırıldı. Öte yandan şahsın son görüldüğü anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde M.H.'nin Kadıköy vapuruna bindiği anlar yer aldı.