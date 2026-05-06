MSKÜ Edebiyat Fakültesi bünyesindeki 4 lisans programı, FEDEK tarafından akredite edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesinden Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümü, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre, 2025 değerlendirme döneminde yapılan incelemeler sonucunda Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Tarih programlarının akreditasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda Arkeoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (I. Öğretim) lisans programlarına 29 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2031 tarihlerini kapsayacak şekilde akreditasyon verildi.

Felsefe Bölümü ve Tarih Bölümü (I. Öğretim) lisans programlarının ise 29 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2029 tarihleri arasında akredite edilmesine karar verildi.