Muğla'nın gururu gençler, 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nda sergiledikleri performansla Türk Müziği dalında üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, sanatsal başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'na damga vuran gönüllü gençler, Türk Müziği kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışma boyunca disiplinli çalışmaları ve sahne hakimiyetleriyle ön plana çıkan genç sanatçılar, Türk müziğinin en nadide ezgilerini başarıyla icra etti. Hem jüri üyelerinden hem de salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Elde edilen dereceyle ilgili açıklama yapan Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, başarının tesadüf olmadığını vurguladı: 'Gençlerimizin azmi ve özverili çalışmaları bugün bu güzel dereceyle taçlandı. Sanatın birleştirici gücünü sahnede en iyi şekilde yansıtan gençlerimizi ve onlara yol gösteren eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz. Gençlerimizin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz'