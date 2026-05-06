Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu (MYO), bölgesel kalkınma ve nitelikli iş gücü hedefleri doğrultusunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla düzenlenen 'Birim Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Soma'nın ekonomik ve sosyal geleceğine yön verecek stratejik başlıklar ele alındı.

Toplantıya, Soma Kaymakamı Ünal Koç, yerel yönetim temsilcileri, sağlık yöneticileri, sanayi ve enerji sektörü temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Farklı alanlardan paydaşların bir araya geldiği toplantıda, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sektör tecrübesi eğitimle buluşuyor

Toplantının açılışında Soma MYO'nun sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bölge sanayisinin gelişiminde kritik rol üstlendiği vurgulandı. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğu ifade edilirken, sektör temsilcilerinin sahadaki deneyimlerinin eğitim müfredatına yansıtılmasının önemine dikkat çekildi.

Üç kritik sektörde ortak vizyon

Toplantıda Soma ekonomisinin temelini oluşturan üç ana sektör üzerinde duruldu. Madencilik sektöründe, yeraltı kömür madenciliği başta olmak üzere açık ocak işletmeciliği ve cevher hazırlama süreçlerinde modernizasyon ihtiyacı ele alındı. Madencilikte dijitalleşme (Madencilik 4.0), verimlilik artışı ve iş sağlığı güvenliği standartlarının eğitim programlarına entegre edilmesi kararlaştırıldı.

Enerji sektöründe, termik santrallerde artan nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekilerek, otomasyon sistemlerine hâkim, uygulama becerisi yüksek bireylerin yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık sektöründe, bölgedeki sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik eleman profilinin güncellenmesi, yeni nesil tıbbi cihazlara uyum ve uygulama alanlarının geliştirilmesi konularında görüş birliği sağlandı.

Toplantı sonunda, alınan kararların Soma MYO'nun eğitim programlarına entegre edilmesi ve sektörlerle daha güçlü iş birliklerinin kurulması yönünde somut adımlar atılacağı belirtildi. Bölge paydaşları, bu tür toplantıların Soma'nın sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.