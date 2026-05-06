Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yapımı uzun süredir devam eden Şehit Muhammer Kara İlköğretim Okulu tamamlandı. Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken okul, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeniköy'de eğitim kalitesini artıracak önemli bir yatırım olarak görülen okulun tamamlanması mahallede sevinçle karşılandı. Ferah sınıfları, sosyal alanları ve çağın ihtiyaçlarına uygun donanımıyla öğrencilerin motivasyonunu artırması hedeflenen okul, bölgedeki eğitim standartlarını da yukarı taşıyacak.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, yaptığı açıklamada şehit Muhammer Kara'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, 'Aziz şehidimizin adını taşıyan bu anlamlı eserin Yeniköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Demirci, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, AK Parti Manisa İl Başkanlığı, milletvekilleri ve eğitim camiasına katkılarından dolayı şükranlarını sundu.