Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, düzenlenen geniş katılımlı toplantıda masaya yatırıldı. Dört aşamalı önlem planının paylaşıldığı toplantıda, yangınlara erken müdahale amacıyla WhatsApp grupları oluşturulduğu ve hızlı intikal ekiplerinin kurulduğu bildirildi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör başkanlık etti. Toplantıya belediye, jandarma, itfaiye, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, yangına hassas bölgelerde yapılan saha analizleri değerlendirilirken, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci ile Orman İşletme Şefi Muhammet Yıldız tarafından yangın riski ve alınması gereken teknik önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dört aşamalı plan hayata geçiyor

Toplantıda açıklanan dört aşamalı önlem planı kapsamında; köylerde yangın gönüllü ekiplerinin kurulması, yangın havuzlarının düzenli kontrol edilmesi, elektrik altyapısının denetlenmesi ve gözetleme noktalarının belirlenmesi gibi uygulamaların hayata geçirileceği ifade edildi.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla muhtarlara ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde ateş yakılmaması, cam şişe ve sigara izmariti atılmaması, kuru otların temizlenmesi ve yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği vurgulandı.

'Yangın almadan önlem almak esas'

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, amaçlarının yangın çıktıktan sonra müdahale etmek değil, önceden önlem almak olduğunu belirterek, 'Erken müdahale amacıyla WhatsApp grupları ve hızlı intikal ekipleri oluşturduk. Hem doğayı hem de yerleşim alanlarını korumayı hedefliyoruz' dedi.