Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan ani hava değişimleri ve kar yağışı, tarım alanlarında hasara yol açtı. Ekipler sahada inceleme başlattı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığında yaşanan ani dalgalanmaların tarım alanlarında oluşturduğu etkiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde inceleniyor.
Yetkililer, yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ve değişkenlik gösteren hava şartlarının tarım arazilerinde meydana getirdiği zararın tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Ekiplerin yürüttüğü incelemelerin aralıksız sürdüğü, elde edilecek veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılacağı ifade edildi.