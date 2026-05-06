Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 'Minik Eller Gastronomi Keşfinde' etkinliği, fakülte mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinden gelen 4 yaş grubu çocuklar, gastronomi alanını yakından tanıma fırsatı bulurken programa Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Özgür Göde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Önçel Güler, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sema Ekincek ile Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenleri katıldı.

Program kapsamında Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Betül Akdemir ve Gökdeniz Çam tarafından, 4 yaş grubu çocuklara yönelik interaktif bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda gastronominin ne olduğu, bir şefin mutfakta üstlendiği görevler, şef kıyafetlerinin kullanım amacı, mutfakta hijyenin önemi ve temel mutfak kültürü yaş grubuna uygun, eğlenceli ve etkileşimli bir anlatımla aktarıldı. Çocuklar ayrıca fakülte mutfağını dolaşarak mutfak araçlarını, şef kıyafetlerini ve yiyecek-içecek dünyasının farklı yönlerini deneyimledi.

Göde: 'Erken yaşta farkındalık kazandırmayı hedefledik'

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Özgür Göde, çocukların gastronomi kavramıyla erken yaşta tanışmalarını amaçladıklarını belirtti. Göde, etkinliğin çocuklarda yiyecek-içecek kültürüne yönelik merak ve farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Ekincek: 'Gastronomi eğlenceli bir deneyimle aktarıldı'

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sema Ekincek ise çocukların şefin görevlerini, kıyafetlerini ve mutfağın temel unsurlarını eğlenceli bir deneyimle keşfettiklerini dile getirdi.

Program, çocuklara pamuk şeker ikramı ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.