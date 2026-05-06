Eskişehir'de çıraklıktan yetişen saat tamircisi Harun Özden, saat alırken ve tamir ettirirken yapılan hataların maliyetli sonuçlar doğurabileceği hakkında vatandaşları uyardı.

Ortaokul yıllarında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıla sığdıran Harun Özden, Taşbaşı Caddesi'ndeki dükkanında hizmet vermeye devam ediyor. Mesleğin temelini masa saatleriyle attığını belirten Özden, günümüzde tamir kültürünün yerini pil ve cam değişimi gibi basit işlemlere bıraktığını vurguladı.

'Masa saatiyle başlamayan kol saatini yapamaz'

Mesleğe giriş sürecini anlatan Özden, saatçiliğin sadece yıllarla değil, yetenek ve merakla öğrenilebileceğini ifade etti. Özden, 'Mesleğe önce masa saatleri gibi büyük mekanizmalarla başlanır. Direkt kol saatinden başlamak zordur. Temeli öğrendikten sonra yavaş yavaş basit kol saatlerine geçilir. Ancak bu işi sevmek ve el becerisine sahip olmak şart. 50 yıllık saatçi olup da hâlâ doğru düzgün tamir yapamayanlar var. İşin sırrı meraklı olmakta ve işi sevmekte' diye konuştu.

'Ekipman olmazsa olmaz'

Saat tamirinde kullanılan ekipmanların önemine değinen emektar usta, 'Mıknatıs tutmayan çelik uçlu özel cımbızlarımız ve İsviçre malı açma bıçaklarımız en önemli yardımcılarımızdır. Özellikle yeni nesil saatlerin çoğu presle kapatılıyor. El yordamıyla kapatmak imkansız. Elimizde birkaç çeşit pres makinesi var. Eskisi kadar büyük tamiratlar kalmasa da bu profesyonel takımlar olmadan kaliteli hizmet vermek mümkün değil' dedi.

'Pilin kalitesi saatin ömrünü belirliyor'

Piyasadaki pil fiyatları ve kalite farkları hakkında kullanıcıları bilgilendiren Özden, 'Ortalama bir saat pilinin fiyatı 200 lira civarında. Ancak bu rakam yer yer 500 liraya kadar çıkabiliyor. Burada önemli olan pilin kalitesidir. 6-7 ay giden Çin pilleri de var, 2 yıl giden kaliteli piller de. Kaliteli pil taktırdığınızda saatin kapağı sürekli açılmaz, böylece mekanizma zarar görmez. İlk etapta biraz fazla ödenen ücret, saatin ömrünü uzatır' diye belirtti.

'Garantili ve çelik kasa tercih edin'

Son olarak saat satın alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Harun Özden şunları söyledi:

'Saat alırken en önemli kriterlerden biri su geçirmemesi ve çelik kasa olmasıdır. Vatandaşlarımız saati bildiği yerden, ürününün arkasında duran garantili firmalardan almalı. Ayrıca pil değişimi gibi basit görünen işlemler için bile mutlaka işin uzmanına gidilmeli. Pil takayım derken saati çizen, kapağı bozan çok kişi var. Saatinizi korumak istiyorsanız gerçek saatçilere götürün.'