Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi katkılarıyla düzenlenen 'Yeşilay Fest' festivalinin açılış programı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci, 2 gün boyunca sporla ve sanatla birlikte gençlerin bağımlılıklardan nasıl uzak tutulabileceğini göstermek istediklerini kaydetti. Dökmeci'nin mikrofonu bıraktığı ilkokul öğrencisi minik Elif, bağımlılık hakkında bilgiler verdi.

Miniklerin gösterileri beğeni topladı

Mustafa Kemal İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri bağımlılık temalı pandomim, Özel Atayurt Anadolu Fen Lisesi Ritim Topluluğu ise ritim gösterileri gerçekleştirdi. Daha sonra ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) Türk Müziği Topluluğu, Öğr. Gör. Dr. Tuncay Dağlı solistliğinde bir konser sundu.

'Böyle festivalleri önemsiyoruz'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Başkanı Samet Koca, Yeşilay'ın en büyük farkının toplumun tümüne mal olmuş bir sivil toplum kuruluşu olması olduğunu belirterek, 106 yıllık böyle bir cemiyetin bayrağını taşımanın kendilerine onur ve mutluluk verdiğini ifade etti. İllerde gerçekleştirilen böyle festivalleri çok önemsediklerini ve şubelere destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Samet Koca, il protokolüne destekleri için teşekkür etti.

'Gençler spor ve sanat gibi güzelliklere yönlendirilmeli'

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, bağımlılık konusunun dünyanın ve Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu ve artık değişen dünyada bağımlılıkların alkol ve maddelerin yanı sıra oyun ve sosyal medya gibi çok farklı alanlarda da ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Aileden başlamak üzere bütün toplumun bağımlılıkla ilgili bilinçlendirilmesinin ve farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kamil Çolak, gençleri ve çocukların kötü alışkanlıklar yerine spor, müzik, sanat gibi güzelliklere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşilay'ın bu noktada önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Çolak, ESOGÜ'de 2 gün devam edecek 'Yeşilay Fest' kapsamında çeşitli atölyeler ile sanat ve spor faaliyetleri düzenleyerek çocuklar ve gençleri güzelliklerle buluşturacaklarını ifade etti. Çolak, Yeşilay Fest'e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Yeşilay ekibine, katkı sağlayan bütün kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

'Bağımlılıkla mücadele, geleceğimizin mücadelesi'

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bu anlamlı etkinliğin bağımlılıkla mücadelenin gençlere ve çocuklara anlatılmasına ve desteklerinin sağlanmasına çok değerli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Yeşilay'ın mücadelesinin toplumu, milleti, gençliği huzura ve başarıya götürecek bir mücadele olduğunu dile getiren Vali Yılmaz; alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılığın, bağımsızlığı alıp götürdüğünü ve sonunun hüsran olduğunu söyledi. Gençlerin ve çocukların sporla, sanatla, okumayla ve eğitimle meşgul olmalarının hem onları hayatta başarılı kılacağını hem de milletimizi refaha ve toplumumuzu daha ileriye taşıyacağını belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin geleceğin mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Vali Yılmaz bu mücadelenin hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini ve bunun sadece bir kurumla ya da devletle sınırlandırılamayacağını, toplumun her bireyinin bu mücadelede sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, Yeşilay Fest'i düzenleyen Yeşilay ve ESOGÜ ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Okullar Arası Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda Eskişehir ilinde dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. Sonrasında Yeşilay Fest'in düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve diğer protokol mensupları da katıldı.