Eskişehir Valiliği himayelerinde kamu kaynaklarıyla yapımı tamamlanan Nene Hatun Anaokulu'nun açılış programı gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzikli ve gösteri etkinliklerin ilgiyle izlendiği programda konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitimin bir milletin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu belirterek, çocukların çağın gereklerine uygun, nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Eskişehir'e modern ve donanımlı bir anaokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Yılmaz, okulun yapım sürecine katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Öğretmenlerin sorumluluğu önemli'

Çocukların en iyi şekilde yetişmesinin ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Yılmaz, bir milletin güçlü, müreffeh, mutlu ve başarılı olmasının eğitim kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Geleceğe yön verecek nesillerin millî ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerin çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Vali Yılmaz, özellikle okul öncesi eğitimin çocukların öğrenmeye, öğretmenlerine ve okullarına sevgiyle bağlanmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Öğretmenlere de seslenen Vali Yılmaz, çocuklara öncelikle okulu ve öğretmenlerini sevdirebilmenin eğitim hayatındaki başarının en önemli anahtarlarından biri olduğunu ifade ederek, sevgiyle başlayan eğitim yolculuğunun çocukların gelecekteki başarılarına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

'Çocuklar güvenli, sağlıklı ve modern bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanıyor'

2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Nene Hatun Anaokulu'nun 8 dersliği, konferans salonu ve modern yemekhanesiyle öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olduğunu belirten Vali Yılmaz, okulda 3, 4 ve 5 yaş gruplarında toplam 132 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan eğitim modeli kapsamında 6 şubede yarım gün, 2 şubede ise kulüp faaliyetleriyle desteklenen tam gün eğitim verildiğini belirten Vali Yılmaz, çocukların güvenli, sağlıklı ve modern bir eğitim ortamında geleceğe hazırlandığını söyledi. Eğitim kurumlarının en büyük gücünün nitelikli insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, okulda görev yapan idareci ve öğretmenlerin bilgi, birikim ve özverileriyle çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gayret gösterdiğini ifade etti. Vali Yılmaz, Nene Hatun Anaokulu'nun Odunpazarı'na, Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Programın sonunda Nene Hatun Anaokulu binasının açılışını gerçekleştiren Vali Yılmaz, Eskişehir Milletvekili, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve diğer protokol üyeleri ile birlikte okulda incelemelerde bulundu.