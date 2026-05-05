Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda millî motorları ve ileri üretim kabiliyetleriyle yer alacak.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin önde gelen paydaşlarını bir araya getiren SAHA 2026 kapsamında TEI; Türkiye'nin havacılık motorları alanında geliştirdiği özgün çözümleri ve üretim yetkinliklerini ziyaretçilerle buluşturacak. Fuarda TEI, millî motor programlarında ulaşılan seviyeyi sergilerken küresel havacılık sektörüne sunduğu imalat kabiliyetlerini de tanıtacak ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Millî motorlar ve ileri üretim kabiliyetleri sergileniyor

Fuar kapsamında TEI standında Türkiye'nin en güçlü millî turbofan motoru TEI- TF10000, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, mini turbojet motorları TEI-TJ90 ve TEI-TJ65, Türkiye'nin ilk iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50 ile Türkiye'nin ilk yerli üretim helikopter motoru T700-TEI-701D ziyaretçilerle buluşturulacak.

TEI ayrıca fuarda, küresel havacılık motoru programlarına sağladığı imalat katkıları kapsamında LEAP motoru için ürettiği parçaları ve havacılık motorlarında kullanılan ileri üretim tekniklerini yansıtan eklemeli imalat kabiliyetlerini de sergileyecek.

SAHA 2026 süresince TEI, uluslararası delegasyonlar ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mevcut iş birliklerini geliştirmeyi ve yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.