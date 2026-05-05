Bayburt Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarında, öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje sergilendi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarda öğrenciler; tarih, çevre, teknoloji, enerji, matematik, iklim, dil öğrenimi ve sosyal yaşam alanlarında hazırladıkları projeleri tanıttı.

Öğrenciler, Tarihin İlk Deribsi: Lahanacılar-Bamyacılar, Kentsel Hayata Geçişin İlk Adımı Çatalhöyük Evleri, Sözden Ses: Bayburt'un Edebi Yankısı ve Kuyudan Günümüze: Hz. Yusuf'un İzinde İnsanlık Değerleri adlı çalışmalarıyla tarih, kültür ve edebiyat alanlarını ele aldı.

Çevre ve doğa temalı projelerde ise Yeşil Vatan: Doğa İçin Kodla, Meyvelerden Gelen Temizlik, Doğadan Gelen Su Tutucular, Bitkilerden Elektrik Enerjisi Elde Etme: Doğal Bir Biyoenerji Kaynağı ve Bir Şehrin Nabzı: Bayburt'un Havası ve İklimi isimli çalışmalar sergilendi.

Fuarda teknoloji, matematik ve günlük yaşamı konu alan Ekran Kapalı Kod Açık, Mangalamat: Oynarken Öğren, Sayıların İzinde: Mezopotamya'dan Günümüze, Hareketin Sırrı: Enerji Dönüşümü, Moire: Bilimin Görsel Oyunu, Metabolizma Haritası: Vücudunu Sayılarla Tanı ve Camın Arkasındaki Sır: Bir Bakışta Oran adlı projeler de yer aldı.

Öğrenciler ayrıca Kendimi Tasarlıyorum, Kelimeleri Öğreniyorum, Bir Ses Yeter: Görme Engelliler İçin Akıllı Alışveriş ve AR-English: Teknolojiyle Dil Öğrenimi projeleriyle dil öğrenimi, erişilebilirlik ve teknoloji alanındaki çalışmalarını ziyaretçilere anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da stantları dolaşarak, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Kahraman, çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.