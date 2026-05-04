Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Hacı Kıyasi Şentürk Camii önünde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cami önündeki merasimde İl Müftüsü Bayram Danacı, hac ibadetinin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Haccın sabır, teslimiyet, kardeşlik ve kulluk bilinciyle yerine getirilen önemli bir ibadet olduğunu belirten Danacı, hacı adaylarına sağlık ve huzur içinde yolculuk temennisinde bulundu.

Yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, Danacı'nın yaptığı dua ile kutsal topraklara yolcu edildi.