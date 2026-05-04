19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenecek 19 Mayıs Aydıntepe Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası için başvurular bugün mesai bitiminde sona erecek.

İlçe genelinde beraberliği güçlendirmek, spora katılımı artırmak amacıyla organize edilen turnuva, Aydıntepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvaya, kamu kurum personelleri, esnaflar ile mahalle ve köy halkı katılabilecek. Mahalle ve köylerden katılmak isteyen takımların başvuruları muhtarlıklar üzerinden alınacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, başvurularını bugün mesai bitimine kadar Aydıntepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından turnuvaya ilişkin fikstür ve maç takvimi belirlenecek.