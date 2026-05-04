Edinilen bilgilere göre, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak istasyonunda sabahın erken saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durma noktasına gelirken, işine ve okuluna gitmek isteyen vatandaşlar peronlarda yoğunluk oluşturdu. Teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle arıza giderilerek seferler yeniden normale dönerken; duraklarda yaşanan yoğunluk anları istasyonda bekleyen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.