Türkiye'nin enerji sektörünün önde gelenlerinden Aksa Elektrik, toplumsal faydayı odağına alan 'Gücümüz Yarınlarımız' Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu ile ilk yılında önemli bir etki oluşturdu. Platform kapsamında hayata geçirilen eğitim ve etkinliklerle 9 ilde 5 binden fazla çocuğa ulaşıldı; enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı konularında farkındalık oluşturuldu.

Şirket, 'Gücümüz Yarınlarımız' platformunu yalnızca bir sosyal sorumluluk girişimi olarak değil; geleceğe karşı sorumluluğunu somutlaştıran, sürdürülebilir değer üretmeyi hedefleyen bir toplumsal etki hareketi olarak konumlandırıyor. Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde çocukların gelişimine katkı sunarak bilinçli bir gelecek neslinin oluşmasına destek olmayı amaçlıyor.

Tiyatro ile eğitim bir arada

Platformun ilk yılında öne çıkan projelerden biri olan Aksa Elektrik Çocuk Tiyatrosu, çocuklara eğlenerek öğrenme imkânı sundu. İlk turnesine Çoruh bölgesinde başlayan tiyatro etkinliği, farklı illerde sahnelenerek binlerce çocuğa ulaştı. Tiyatro gösterimleri öncesinde şirketin gönüllü çalışanları tarafından çocuklara enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı konularında eğitimler verildi. Son olarak Fırat bölgesinde sahnelenen Pinokyo oyunu, çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluştururken; bu eğitimlerle desteklenen içerik sayesinde enerji bilinci eğlenceli bir anlatımla pekiştirildi. Bu sayede çocukların erken yaşta doğru enerji kullanım alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlandı.

Üreticiliği destekleyen resim yarışması

'Gücümüz Yarınlarımız' platformu kapsamında hayata geçirilen bir diğer önemli adım ise Aksa Elektrik Çocuk Resim Yarışması oldu. Çocukların hayal gücünü ve çevre bilincini teşvik eden yarışma ile enerji, çevre ve sürdürülebilirlik temaları üretici bir bakış açısıyla ele alındı. Geleceğin enerjisi temasıyla düzenlenen yarışma çocukların kendilerini ifade etmelerine alan açarken; aynı zamanda enerji bilincinin sanatsal bir dille yaygınlaşmasına katkı sundu.

Geleceğe değer katan bir vizyon

Yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca operasyonel süreçlerinde değil, toplumsal katkı projelerinde de güçlü şekilde ortaya koyuyor. 'Gücümüz Yarınlarımız' platformu ile çocuklara yapılan yatırımın, uzun vadede toplumsal dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri olduğu vurgulanıyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde platform kapsamındaki projeleri genişleterek daha fazla çocuğa ulaşmayı ve toplumsal fayda alanında kalıcı değer üretmeyi hedefliyor. Aksa Elektrik'in sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği bu platform, şirketin topluma olan bağlılığını ve geleceğe yönelik sorumluluk bilincini yansıtıyor.