Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri desteklemek ve yerel üretimi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali', 8-10 Mayıs tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından organize edilen ve ilk halkası Şubat ayında büyük bir başarıyla tamamlanan festival, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek adına yeniden sahne alıyor. Üreten, emek veren ve hayallerini kazanca dönüştürmek isteyen kadınları odağına alan bu organizasyon; takıdan el sanatlarına, gıdadan hazır giyime, ev tekstilinden özgün tasarım ürünlerine kadar toplam altı farklı kategoride geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapacak. Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca sürecek olan etkinlik, kadın emeğinin görünür kılındığı bir platform olma özelliği taşıyor.

Büyükşehir'den ücretsiz stant desteği

Kadın üreticilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla kurgulanan festivalde, katılımcılara toplam 258 stant tamamen ücretsiz olarak tahsis edildi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında resmi internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından, 15 Aralık 2025 tarihinde Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile katılımcılar belirlenmişti. Kadın girişimciler, festival süresince doğrudan tüketiciyle buluşarak pazar ağlarını genişletme fırsatı yakalayacak.

Festival coşkusu Tuğba Ger ile başlayacak

Şehrin kültürel hayatına da canlılık getirecek olan festivalin açılış konuğu, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Tuğba Ger olacak. 8 Mayıs Cuma günü saat 12.00'de usta sanatçının katılımıyla gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak olan üç günlük program; birbirinden eğitici atölyeler, ilham veren başarı hikayelerinin paylaşıldığı söyleşiler ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açılış töreninin ardından saat 14.00'te Tuğba Ger, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Elif Buse Aşan, 10 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Aydanur'un da sahne alacağı festival, Denizlililerin buluşma noktası olacak. Festival alanı, üç gün boyunca saat 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, festivalin şehrin sosyal ve ekonomik dokusu için taşıdığı öneme dikkat çekerek tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti. Başkan Çavuşoğlu demecinde şu ifadelere yer verdi: 'Bizim önceliğimiz, bu şehrin her bir bireyinin, özellikle de kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesi ve üretim güçlerinin desteklenmesidir. Kadının emeği, bir şehrin bereketidir. 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' ile kadınlarımızın sadece el emeklerini değil, aynı zamanda azimlerini ve başarılarını da kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimi festivalimize katılmaya, kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini görmeye ve onlara destek olmaya davet ediyorum.'