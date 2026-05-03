Denizli'nin Çameli ilçesinde iki önemli yatırım için ihale süreci başlıyor. Çameli Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, ilçenin geleceğine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ilk proje kapsamında Çameli Devlet Hastanesi'ne bağlı diyaliz binasının yapımı gerçekleştirilecek. İhalenin 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30'da Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirildi. Proje ile ilçede diyaliz hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması ve vatandaşlara daha kolay sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

İkinci proje ise Çameli merkez Kelerci ve Pekmez derelerinde ıslah çalışmasını kapsıyor. Söz konusu ihalenin 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı. Dere yataklarının ıslah edilmesiyle taşkın riskinin azaltılması, çevre güvenliğinin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, her iki yatırımın da Çameli'nin gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçede hem sağlık hem de çevre altyapısının güçleneceğini ifade etti.