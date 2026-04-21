Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Sefo konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen elim olaylar nedeniyle konser programında değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan acı hadiseler dolayısıyla derin bir üzüntü içerisinde olunduğu ifade edilerek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan diğer etkinliklerin ise program dahilinde gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi.