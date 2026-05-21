Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için 8 ayrı Sosyal Etkinlik Merkezi'nde kapsamlı yaz okulu programı hazırladı. Konservatuvardan yüzmeye, bilim merkezinden tiyatroya kadar birçok alanda açılacak yaz okulu için başvurular 8 Haziran'da başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz dönemini verimli değerlendirmesi amacıyla Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciler konservatuvar, jimnastik, yüzme, tiyatro-drama, satranç, bilim merkezi ve resim gibi birçok farklı branşta, alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arasında düzenlenecek program kapsamında öğrencilere atıştırmalık kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi atıştırmalığı sunulacak. Böylece çocukların gün boyu güvenli ve planlı bir ortamda eğitim ve etkinliklere katılması sağlanacak.

8 ayrı merkezde hizmet verilecek

Yaz okulu faaliyetleri Aktepe, Anafartalar, Fatih, Gökpınar, Karaman, Kayıhan, Mehmet Akif Ersoy ve Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezlerinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında tam gün eğitim ücreti 2.500 TL, yarım gün eğitim ücreti ise 1.000 TL olarak belirlenirken, şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz yararlanabileceği bildirildi. Ayrıca anne ve babası ayrı olan öğrenciler ile hane geliri iki asgari ücretin altında bulunan ailelerin çocuklarına yüzde 50 indirim uygulanacak. Yaz okulu programına başvuruların 8 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında alınacağı, başvuruların www.denizli.bel.tr internet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği ifade edildi.