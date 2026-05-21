DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli'nin yıllar içinde kazandığı ihracat kültürüyle kabuk değiştirdiğini belirtti. DENİB Başkanı Osman Uğurlu, kentin ihracattaki sektörel çeşitliliğine dikkat çekerek, 'İhracat tablomuza, yeni yatırımlarla farklı renkleri de ilave etmek önceliğimiz olmalı' dedi.

İstanbul'da devam eden Hometex ve Automechanika fuarlarını ziyaret eden Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, ihracatta sektörel çeşitlenmenin önemine dikkat çekerek ihracat odaklı yeni yatırımların gerekliliğini vurguladı ve değerlendirmelerde bulundu. Yıllar içerisinde kentin ihracatta attığı güçlü adımların sanayi ve ihracat merkezleri arasında adından bahsettirmesini sağladığını ifade eden DENİB Başkanı Osman Uğurlu, 'Bu noktada rakamlara göz atmakta fayda var; 2000'li yılların başında Denizli ihracatında, tekstil ve konfeksiyonun payı yüzde 80'in üzerinde iken, bugüne geldiğimizde şehir ihracatında başat konumda olan tekstil sektörünün ihracattaki payı kabaca yüzde 35'ler düzeyinde. Sıklıkla dile getirdiğimiz gibi, aslında buradaki gelişme tekstil ve hazır giyim sektöründe bir kan kaybından ziyade, şehrin kazandığı ihracat kültürü ile beraber diğer sektörlerde de ihracatının derinleşmesinden ve çeşitlenmesinden ibaret' dedi.

'Denizlili ihracatçı, aynı anda farklı sektör fuarlarında'

Denizlili pek çok ihracatçının farklı sektör fuarlarında boy gösterdiğini vurgulayan Başkan Uğurlu, 'Somut örnek soracak olursanız; güncel fuarlardan örnek vermek mümkün. Yıllar önce tekstil fuarları ile yola çıkan ihracatçılarımız, bugün gururla ve umutla diğer sektörlerin fuarlarında da Denizli ihracatını güçlü bir şekilde temsil ediyorlar. İstanbul'da bu hafta cumaya kadar devam etmekte olan Hometex fuarında 90 üyemiz, stantlarında ürünlerini sergiliyorlar. Aynı tarihlerde İstanbul'da devam eden Automechanika fuarında da 3 üyemiz otomotiv sektöründe kentimiz ihracatını temsil ediyorlar. Bu sadece güncel bir örnek. Biliyoruz ki ihracatçılarımız sadece İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde farklı fuarlarda, farklı sektörlerde ürünlerini sergiliyorlar' diye konuştu.

'Denizli ihracatında çeşitlenme devam etmeli, yeni yatırım alternatifleri değerlendirilmeli'

Denizli ihracatının 25 yıldır devam eden çeşitlenme sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, 'Lokomotif sektörümüz olan tekstilde ihracata odaklanmaya devam etmeyi ve tüm paydaşlar olarak ihracatı geliştirecek adımları kovalamalıyı ihmal etmemek son derece önemli. Ama bir taraftan da farklı sektörlerdeki ihracat yolculuğumuzu daha büyük adımlarla sürdürmeliyiz. Doğrusu, Automechanika fuarında gözlemlediğimiz Denizli'nin bu alanda da mesafe kat edebileceği olduğu. İhracat tablomuza, yeni yatırımlarla farklı renkleri de ilave etmek önceliğimiz olmalı. Ancak bu şekilde, ihracatçı kimliğimizi güçlendirebiliriz. Bu vesileyle, İstanbul'daki fuarlardaki katılımcılarımıza bir kez daha başarılar diliyor, önümüzdeki dönemde DENİB'in ihracat odaklı yatırımlar için adeta bir rehber kurum haline gelmeyi hedeflediğinin altını özellikle çizmek istiyorum' ifadelerini kullandı.