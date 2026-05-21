Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 1 kilo 150 gram metamfetamin maddesi, 22,21 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 144 captagon, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek ele geçirildi. Operasyonda adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.