Gaziantep'in Araban ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Şerif Peri Mahallesi Muhtarı Tuncay Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in Araban ilçesi Serif Peri Mahallesi Muhtarı olan ve aynı zamanda tarımsal alanlardaki sulama sondajlarında elektrik işi yapan Tuncay Arslan (50), ilçeye bağlı kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde sondaj trafosunu onarmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 1 çocuk babası Tuncay Aslan, Araban İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, protokol üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Arslan ailesi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.