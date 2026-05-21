Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Responsible-Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi programında, yürüttüğü UR-GE Projesi kapsamında 'İyi Uygulama Örneği' ödülüne layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen zirvede, ihracat odaklı çalışmalar, firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler ve başarılı uygulamalar değerlendirildi. Bu kapsamda Gaziantep Sanayi Odası'nın yürüttüğü ''Gaziantep Ayakkabı Kümesi İhtiyaç Analizi'' faaliyeti iyi uygulama örneği olarak ödüllendirildi. Programda ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye takdim edildi.

Ödül sonrası değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 'Gaziantep köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı, yenilikçi vizyonu ve yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatı ile ülkemizin 6'ıncı büyük ekonomisine sahip kentidir. Ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektörü de en başarılı olduğumuz sektörlerden birisi olup, sektörümüz yaptığı ihracatla İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de sektörümüzün daha da gelişip büyümesi için proje bazlı çalışmalar yürütüyoruz'' dedi.

GSO tarafından 2011 yılından bu yana hayata geçirdikleri UR-GE projeleriyle firmaların ihracat kapasitelerini artırmaya ve dış pazarlarda rekabet avantajı kazanmalarına katkı sunduklarını dile getiren Ünverdi, 'Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteği kapsamında 20 proje yürütürken, farklı sektörlerden 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Ödüllendirilen İhtiyaç Analizi faaliyetimizin rehberliğinde firmaların ihtiyaçları ve sektörel hedefleri belirleyerek küme faaliyetlerine yön verecek stratejik bir yol haritası oluşturuyoruz. Hazırladığımız yol haritası doğrultusunda eğitim, tanıtım, Romanya ikili iş görüşmeleri yurtdışı pazarlama faaliyeti ile Çin Canton Fuarı yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. Gaziantep Sanayi Odası olarak UR-GE projeleri kapsamında firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmeye, yeni pazarlara erişimlerini artırmaya ve uluslararası rekabet güçlerini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı aynı doğrultuda devam ettireceğiz. Bu vesileyle Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Zirve'nin düzenlenmesinde emeği olan herkese ve UR-GE ekibimize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

5973 sayılı Karar kapsamında yer alan 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Genelge' UR-GE Proje Desteği ile iş birliği kuruluşlarının, kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde ihracata yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler desteklenmektedir. Yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen URGE projeleri ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanmaktadır.