Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen geleneksel 'Dansın Renkleri' gösterisinde Anadolu, bir baştan bir başa halk oyunları ve zengin folkloruyla sahneye taşındı. İzleyenlerin ayakta alkışladığı gecede, öğrencilerin yöresel kıyafetleri ve yüksek performansı büyük beğeni topladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının son günlerine yaklaşırken, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında birbirinden muhteşem gösterilere imza atmaya devam ediyor. Geleneksel hale getirilen ve Anadolu folklor kültürünün canlandırıldığı 'Dansın Renkleri' gösterisiyle konuklara adeta bir halk oyunları ziyafeti çeken GKV Özel İlkokulu öğrencileri, izleyicilerden tam not aldı.

Yönetim ve veliler bu büyük gurura ortak oldu

Göz dolduran etkinliğe; GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri İrfan Elboğa, Esin İncioğlu, Dilek Gökçek ve Ayşe Ateş katıldı. Ayrıca GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Sadık Öngen ve Gaziantep Kolej Vakfı Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda idareci, öğretmen ve veli topluluğu da alandaki yerlerini alarak öğrencilerin bu büyük gururuna ortak oldu.

5 sınıftan 108 öğrenci dev kadroyla sahnedeydi

Halk Dansları Öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner'in danışmanlığında hazırlanan muhteşem gösteride, 5 farklı sınıftan toplam 108 ilkokul 4. sınıf öğrencisi performans sergiledi. Ege'nin Zeybeği'nden Karadeniz'in Horonu'na, Güney'in Halayı'ndan Doğu'nun Barı'na ve Trakya'nın Horası'na kadar Anadolu'nun tüm renkleri aynı sahnede buluştu.

Görevimiz Anadolu'nun renklerini gelecek nesillere aktarmaktır'

Öğrencilerin sanatın her alanında yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, gecenin anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 'Binlerce yıldır birçok medeniyete kucak açan ve yüzyıllardan beridir Türklerin anayurdu olan Anadolu; her köşesinde ayrı bir gelenek, her yöresinde ayrı bir rengi barındırmakta. Halk oyunları ve folklor, insanın kendini ifade etmesinin en özgün yolu, özgüven ve benlik saygısını arttıran en etkili sanat dalıdır. Gaziantep Kolej Vakfı olarak bizlere düşen görev ise tarihimizi ve değerlerimizi yaşatmak, Anadolu'nun bu eşsiz renklerini gelecek nesillere aktarabilmektir' diye konuştu.

Gecenin sonunda, yöresel kıyafetleri içinde sahnede devleşen 108 öğrenci, sahneyi hınca hınç dolduran davetliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. 'Dansın Renkleri', Gaziantep'te hafızalardan silinmeyecek bir kültür-sanat şöleni olarak kayıtlara geçti.