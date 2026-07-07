Psikiyatri Uzm. Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk'ü Medical Point Gaziantep hastanemizde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna Psikiyatri Uzm. Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk'ü dahil etti. Hastaneden yapılan açıklamada, 'Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk dahil etmiştir' ifadeleri kullanıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Psikiyatri Uzm. Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk'ünilgi alanlarımajor depresyon, tükenmişlik sendromu, anksiyete bozuklukları, obsesifkompülsif bozukluk, bipolarduygudurum bozukluğu, psikotik bozukluklar, bağımlılıklar, öfke kontrol sorunları ve uyku bozuklukları gibi bir dizi psikiyatrik bozukluğun tanı ve tedavi sürecinde hasta odaklı biyopsikososyal yaklaşımla değerlendirme yer almaktadır. Klinik uygulamaları arasında bireyin ihtiyacına yönelik ilaç tedavileri, bireysel ve çift psikoterapileri ile modern bir tedavi yöntemi olan Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) uygulamaları bulunuyor.,