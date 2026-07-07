Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mert Tataroğlu, göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mert Tataroğlu, ilçedeki görevine resmen başladı. Tataroğlu, Çeşme'ye atanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapıyordu. İstanbul'daki görevi sırasında Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda çalışan Mert Tataroğlu, HSK kararnamesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
Aynı kararname kapsamında Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.
Yeni Başsavcı Mert Tataroğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Çeşme Adliyesi'nde başsavcılık görevinde devir süreci tamamlanmış oldu.