AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova Çiçekliköy'de yanan ve daha sonra ağaçlandırılan bölgede yaptığı açıklamada, '2009 tarihinde çıkan yangında 175 hektarlık alan büyük zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yangının hemen ardından yürütülen çalışmalar kapsamında 100 bin adet fidan burada toprakla buluşturuldu' dedi.

2003-2025 yılları arasında İzmir'de orman yangınlarında 36 bin 604 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Başkan Saygılı, 'Devletimiz, yanan her karış toprağı yeniden ormanla buluşturma kararlılığını ortaya koymuştur. Bu kapsamda son 23 yılda 114 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş, yanan alanların çok daha üzerinde bir büyüklük yeniden yeşillendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 76 milyon 299 bin fidan ile 130 milyon 327 bin tohum, toplam 206 milyon 626 bin fidan ve tohum toprakla buluşturulmuştur' ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2009 yılında yanan ve ardından ağaçlandırma yapılarak bölgeye yeniden kazandırılan Bornova Çiçekliköy'den, İzmir'deki orman yangınları ve yapılan çalışmalarla ilgili verileri paylaştı. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, 'İzmir'imizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü, ülkemizde çevre bilincinin güçlenmesi ve ağaç sevgisinin yaygınlaşması adına atılmış tarihi adımlardan biri olmuştur. Bu anlayışla yalnızca ağaç dikmiyor, yeşil vatanımızı büyütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakıyoruz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri de bugün bulunduğumuz Bornova Çiçekliköy'dür. Bu ormanlık alan, 25 Temmuz 2009 tarihinde çıkan yangında 175 hektarlık büyük bir alan zarar gördü. O gün burada sadece ağaçlar değil, hepimizin ortak değeri olan yeşil vatanımız da ağır bir yara aldı. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yangının hemen ardından yürütülen çalışmalar kapsamında 100 bin adet kızılçam, servi, akasya, fıstık çamı, defne ve iğde fidanı toprakla buluşturuldu. Bunun yanında 300 kilogram farklı türde tohum ekimi gerçekleştirildi. Bölge koruma altına alınarak işgale kesinlikle izin verilmedi. Bugün ise bir zamanlar küle dönen bu alan, yeniden yemyeşil bir orman olarak İzmir'e kazandırıldı. Çiçekliköy'de ortaya konulan bu kararlılık, İzmir'in diğer bölgelerinde de aynı şekilde hayata geçirilmiştir' dedi.

Yanan alanların bir başka amaçla kullanılamayacağına dikkat çeken Başkan Saygılı, 'Anayasa'nın 169. maddesi açık bir hüküm içermektedir. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz; yeniden ağaçlandırılarak ormana dönüştürülür. Bu doğrultuda Karşıyaka Yamanlar başta olmak üzere Urla, Selçuk, Foça ve yangınlardan etkilenen diğer ilçelerimizde zarar gören alanlar vakit kaybedilmeden yeniden ağaçlandırılmış ve yeşille buluşturulmuştur. Bugüne kadar İzmir'de yangınlardan etkilenen orman alanlarının tamamı yeniden ormanlaştırılmıştır' ifadelerini kullandı.

'Yanan alandan daha büyük alanda ağaçlandırma yapıldı'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

'2003-2025 yılları arasında İzmir'de toplam 3 bin 291 adet orman yangınında 36 bin 604 hektarlık alan etkilenmiştir. Ancak devletimiz, yanan her karış toprağı yeniden ormanla buluşturma kararlılığını ortaya koymuştur. Bu kapsamda son 23 yılda 114 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş, yanan alanların çok daha üzerinde bir büyüklük yeniden yeşillendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 76 milyon 299 bin fidan ile 130 milyon 327 bin tohum, toplam 206 milyon 626 bin fidan ve tohum toprakla buluşturulmuştur. Ayrıca İzmir'deki fidanlıklarımızda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve toprak muhafaza çalışmalarında kullanılmak üzere üretim aralıksız sürdürülmektedir. 2003-2025 yılları arasında ilimizde 212 milyon adet fidan üretilmiş, ülkemizin dört bir yanındaki yeşillendirme çalışmalarına önemli katkı sağlanmıştır. Orman teşkilatımızın özverili çalışmaları sayesinde Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuna göre ülkemiz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6'ncı sıradan 4'üncü sıraya, en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sıradan 3'üncü sıraya yükselmiştir. Biz sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Daha yeşil bir İzmir, daha güçlü bir Türkiye ve gelecek nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir bir çevre için Yeşil Vatan'ımıza sahip çıkmayı, üretmeye ve ağaçlandırmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.'