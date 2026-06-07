Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, 'Ustalarla Muhabbet' konserlerinin ikincisinde, Türk Halk Müziği'nin usta yorumcularından Emel Taşçıoğlu onur konuğu olarak sahne aldı. Birbirinden farklı eserlerin seslendirildiği gece, izleyicilere müzik dolu bir şölen yaşattı.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda, Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'in yönetiminde gerçekleştirilen konserde, alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Emel Taşçıoğlu solo performanslarıyla, ASEV THM Korosu da seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı. Emel Taşçıoğlu'nun 57 yıllık sanat yaşamından kesitlerin sunulduğu programda, klasik bir koro konserinin ötesine geçilerek canlı belgesel formatında sanatçının meslek hayatı ve özel yaşamına dair hatıralar izleyicilerle paylaşıldı. Halk müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konsere katılan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da vatandaşlarla birlikte eserlere eşlik etti.

'Keşke hiç bitmeseydi'

Konser sonunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Emel Taşçıoğlu ile Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'e çiçek takdim etti. Gecenin unutulmaz anlara sahne olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, şunları söyledi:

'Hepimizin hayatında 'keşke hiç bitmeseydi' dediği anlar vardır. Bu akşam da o anlardan biri oldu. Bizlere bu güzel akşamı yaşatan kıymetli sanatçımız Emel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Aliağamızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. ASEV Türk Halk Müziği koromuz birbirinden güzel programlar hazırlıyor. Bu gece de onlardan biriydi.'

'Bir sanatçı için yapılabilecek en güzel proje'

Konserin sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Emel Taşçıoğlu ise şu ifadeleri kullandı.

'Aliağa'da ilk konserimde karşımda dev bir koro ve orkestra var. Ali Hikmet Gökçen büyük bir emek vermiş ve çok güzel bir uyum yakalamış. Böyle kıymetli bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bir sanatçı için yapılabilecek en güzel projeye imza atmışsınız.'