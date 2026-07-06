İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda bir anne ile kızına sözlü tacizde bulunup, hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve 'nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan İ.A. adlı kadın, bir anne ve kızına sözlü tacizde bulundu. Kız, yaşanan o gergin anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İ.A.'nın anne ve kızına 'Defol git' ve 'Sen kimsin lan' şeklinde bağırarak hakaretler savurduğu, ardından bir sandalyeyi tutarak şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı. Olay sırasında saldırıya uğrayan anne eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, kızı ise duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Görüntüyü çeken kızın 'Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun' diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara yansıdı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.