Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiömerli Mahallesi 1337 Sokak'ta Hürriyet Camii önündeki kavşakta yaşandı. Alınan bilgilere göre, farklı yollardan gelen iki motosiklet, sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosikletler devrildi, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin gelerek çarpışma anları yer aldı.