Bursa'da düzenlenen operasyonda 297 şişe sahte alkollü içki ile sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden kişi ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 297 şişe sahte alkollü içki, 5 litre etil alkol, 14 adet alkol aroması, 90 adet bandrol, 35 adet kapüşon, 58 adet etiket ve 20 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığını tehdit eden kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.