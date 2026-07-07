Mardin'de 22 Aralık 2025 tarihinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde sanıkların aile dostlarının iş yerine giderek konuştuğu anlar yer aldı. Aile yakını Okan Yersen, yaptığı açıklamada, Fırat Baraj'ın yanında büyüdüğünü ve manevi oğlu gibi gördüğünü belirtti. Yersen, olaydan bir gün önce Fırat ve babasının gece saat 02.30'a kadar dükkanında olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

'Onlar gittikten yaklaşık yarım saat sonra bu kişiler dükkana geldi. Bana, 'Git amcama söyle, ben onun oğlunu öldüreceğim' dediler. Ben de, 'Ben neden söyleyeyim? Ben sizin aranıza giremem. Oğlu sana ne yaptı?' diye sordum. Bana, Benim derdim amcamla. Ona ancak oğlunu öldürerek zarar verebilirim cevabını verdi.'

Yersen, ertesi gün pazar olduğu için iş yerini açmadığını, gündüz aileye bilgi vermediğini belirterek, 'Fırat'ın ertesi gün okula gideceğini biliyordum. Gündüz söylesem yolda karşılaşıp kavga edebilirler, olay büyüyebilirdi. Fırat okuluna gitsin, sonrasında ne olacaksa olsun diye düşündüm' dedi.

Gece saat 23.00 sıralarında ailesine gittim kahve içmeye çağırmışlardı. Fırat'a sordum evde olduğunu söylediler küçük kardeşine sorduğumda onu dışarıda olduğunu söylediklerinde eve çağırmalarını dışarıda kalmamasını söyledim. Babası ısrarla bir şey mi oldu diye sorunca çocuklar dışarıda kalmasın tatsızlık çıkmasın dedim. Bir şey mi duydun diye sorunca, dün siz gittikten sonra geldiler, Fırat'ı öldüreceklerini söylediler. Babası gündüz niçin söylemediğimi sordu ben de tatsızlık çıkmasın diye söylemedim dedim. Fırat yarın okuluna gitsin ondan sonra ne olacaksa olsun Fırat da erişemedikten sonra bize bir şey yapamazlar dedim. Tehdit edenlere de, 'Fırat'ın size yaptığı bir şey mi var? Sana saygısızlık ettiyse şimdi çağırırım, özür diletirim' dedim. Bana, 'Fırat bana hiçbir şey yapmadı. Ben sadece amcama zarar vermek istiyorum. Amcamın en büyük yatırımı Fırat'tır' dediler. Evet ehliyeti vermiştim ben bunları işte' ifadelerini kullandı.

Yersen, bu konuşmaların tamamının dükkanının güvenlik kameralarına yansıdığını ve görüntüleri emniyete teslim ettiğini söyledi.

'Peşinden koştuk ama yetişemedik'

Olay gecesi yaşananları da anlatan Yersen, 'O akşam evde babasıyla konuşurken Fırat içeride yemek yiyordu. Bir süre sonra telefonla konuşarak dışarı çıktı. Peşinden koştuk, 'Fırat gitme' diye seslendik ama yetişemedik. Sanırım telefonda onu dışarı çağırmışlardı' dedi.

Vurulma anını da gördüğünü belirten Yersen, 'Yaklaşık 20-25 metre mesafedeydim ve koşuyordum. Araç geldi. Fırat aracın sağ tarafındaydı, babası ise sol taraftaydı. Şüpheliler araçtan bile inmeden ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştılar' diye konuştu.

'Olay önceden planlanmış'

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın başından beri sıradan bir cinayet olmadığını, önceden planlanmış bir cinayet olduğunu söylediklerini belirtti. Bilbay, 'Olaydan bir gün önce, aile dostu Okan Bey'in tehdit edildiğine ve şüphelilerin 'Fırat'ı öldüreceklerini' söylediklerine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştık. Bu olay tesadüfi değildir' şeklinde konuştu.

Olay günü Okan Yersen'in aileye tehdidi anlattığı sırada Fırat'a telefon geldiğini ve Fırat'ın evden dışarı çıktığını aktaran Bilbay, 'Okan Bey olay günü ailenin evine gidiyor durumu anlattığı esnada maktüle telefon geliyor. Ve dışarıya çıkıyor. Bunun üzerine Okan Bey maalesef yetişemiyor. Annesinin önünde zaten can çekişiyor. Bunla ilgili gerekeni yapılmasını istiyoruz. Zaten bunla ilgili de doğan bey suç duyurusunda bulunmuştur' ifadelerini kullandı.