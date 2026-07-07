Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Gültepe Mahallesi'nde bulunan Gültepe Parkı'nda hayata geçirilen Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Merkezi'nde birbirinden güzel şarkıların söylendiği yaz konseri gerçekleştirecek.

Merkezefendi Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle renklendirmeye devam ediyor. Merkezefendililerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Konserleri'nde, Merkezefendi Belediyesi Orkestrası 8 Temmuz saat 20.30'da Albayrak Meydanı altı Kaynarca Deresi yolu üzeri Gültepe Parkı'nda hayata geçirilen Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Merkezi'nde sahne alacak. Gerçekleştirilecek konserde Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, birbirinden sevilen eserleri seslendirecek. Yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan etkinlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte müzik dolu ve keyifli bir yaz akşamı yaşama fırsatı bulacak.