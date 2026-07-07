Denizli'nin Kale ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldı. Başkan Hayla'ya bir bahçede rozet takılma anlarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu.

Denizli'nin Kale ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla, siyasi kariyerinde bir kez daha parti değiştirdi. Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Bir bahçede Başkan Hayla'ya rozet taktığı anlara ait fotoğrafla paylaşım yapan Özdağ, 'Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla Zafer Partisi'ne katıldı. Değerli Erkan Başkan, Zafer Partisi'ne, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesine hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin zaferine yürüyeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Hayla'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Başkan Hayla, geçtiğimiz haftalarda CHP'de yaşanan parti içi tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek vermiş, 6 gün önce sosyal medya hesabından 'Neredeyseniz oradayım. Laf kalabalığına gerek yok. Ya hep beraber ya hiçbirimiz' paylaşımını yapmıştı. Siyasi hayatında daha önce AK Parti ve Demokrat Parti'de görev alan Erkan Hayla, son yerel seçimlerde CHP'den Kale Belediye Başkanı seçilmişti. Zafer Partisi'ne katılmasıyla birlikte Hayla, siyasi kariyerinde dördüncü farklı partide yer almış oldu.