AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli genelinde görev yapan mahalle muhtarlarını kapsayan geniş çaplı bir ziyaret programı başlattı. Kent merkezinden en uzak ilçelere kadar uzanan ziyaret turunda, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yerel projeler masaya yatırılıyor.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, muhtarların yerel demokrasinin ve hizmet zincirinin en önemli halkası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine verdiği büyük değere ve vizyona dikkat çeken Subaşıoğlu, 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 19 Ekim'in 'Muhtarlar Günü' ilan edilmesi ve muhtarlarımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş tacı edilerek ağırlanması, devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en büyük nişanesidir. Bizler de bu vizyon doğrultusunda Denizli'mizin her bir köşesine adil ve etkin hizmet götürebilmenin yolunun, mahallelerimizin hamisi olan muhtarlarımızla dertleşmekten, onları dinlemekten geçtiğine inanıyoruz' dedi.

Açıklamasına devam eden Subaşıoğlu, 'İl yönetimimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan not alıyor, çözüm yollarını birlikte üretiyoruz. AK Parti olarak, liderimizden aldığımız düsturla, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin ve onların mahallelerdeki sesi olan muhtarlarımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Ziyaret programının önümüzdeki günlerde de Denizli'nin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde kesintisiz devam edeceği belirtildi.