Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı kapsamında düzenlediği 3 günlük tematik alan eğitimiyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşları ortak hedefte buluşturdu. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine yön verecek eğitimlerde, kadın dostu, adil ve kapsayıcı bir kent için izlenecek yol haritası oluşturuldu.

Yerel yönetim uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir vizyon haline getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin adil ve kapsayıcı kent modelini inşa etmek adına önemli bir adıma daha imza attı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında hayata geçirilen 'Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı' kapsamında Denizli'de 3 gün süren yoğunlaştırılmış 'Tematik Alan Eğitimi' gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı, kurum içi dinamikler ile kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Eşitlik Masası temsilcileri ve program paydaşlarının aktif katılım sağladığı oturumlarda, yerel yönetim mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve hizmet üretim süreçlerine entegre edilmesi yönünde stratejik yol haritaları masaya yatırıldı.

Kentsel hizmetlerden istihdama 9 başlık ele alındı

Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlık sürecinin en önemli aşamalarından birini oluşturan bu eğitim programında, belediyenin tüm birimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı hizmet üretme kapasitesinin artırılması ve paydaş kurumlar arasında ortak bir kurumsal bakış açısının ve dil birliğinin kazandırılması hedeflendi. Eğitim programı boyunca uzman moderatörler eşliğinde kentin sosyal, ekonomik ve fiziki yapısını doğrudan ilgilendiren 9 ana tematik başlık altında kapsamlı durum analizleri ve planlama çalışmaları yapıldı.

Adil yarınlar için çalışmalar kararlılıkla sürecek

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilgili kamu kurumları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde yürütülecek teknik çalışmalar kararlılıkla devam edecek. Eğitim çıktılarının ve raporlamalarının tamamlanmasıyla birlikte şekillenecek olan Yerel Eşitlik Eylem Planı, önümüzdeki süreçte Denizli'nin daha yaşanabilir, adil ve kadın dostu bir kent olmasını tescilleyen kurumsal bir rehber niteliği taşıyacak.