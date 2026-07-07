Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından takip edilen şahsın kullandığı traktörün kasasından 25 kilo 100 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce birçok defa az miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan şahsı takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu şahsın kullandığı traktör durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada traktörün kasasına zulalanmış 43 parça halinde 25 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.