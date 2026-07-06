665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Erkan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirterek, yeni hedefinin altın kemeri uzun yıllar korumak olduğunu söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş, Edirne'de Selimiye Camii Meydanı'nda açıklama yaptı.

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Erkan Taş, uzun yıllardır hayalini kurduğu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

'Hedefim altın kemeri uzun yıllar korumak'

Başpehlivan Erkan Taş, 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor. Başpehlivanlık ve altın kemer yıllardır en büyük hedefimdi. Bu başarı için çok çalıştık, büyük emek verdik. Finalde Feyzullah Aktürk ile kıyasıya bir mücadele oldu. Tarihi Kırkpınar'a yakışır bir final olduğunu düşünüyorum. Çalışmamızın, azmimizin ve emeğimizin karşılığını aldık. Bundan sonraki en büyük hedefim ise altın kemeri uzun yıllar koruyarak Kırkpınar'da kalıcı başarılar elde etmek' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Baş Boyu üçüncüsü olan Mustafa Taş, başaltı boyundaki Yusuf İslam Taş ve diğer katılımcılar eşlik etti.