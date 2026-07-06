Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonda lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek bordo-mavililer, sezonun ilk çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde bordo-mavili futbolcular toplu fotoğraf çektirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasında futbolcuların istekli ve moralli görüntüsü dikkat çekti.

Yeni transferler sahaya çıktı

Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovskyi, Saviolo, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu da ilk antrenmanda yer aldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular ve yeni transferler ise ilerleyen günlerde takıma katılacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren John Lundstram ile Batista Mendy de sezonun ilk çalışmasına dahil oldu.

İlk etap Trabzon'da, ikinci etap Avusturya'da

Bordo-mavililer, 6 Temmuz itibarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladığı yeni sezon hazırlıklarını ilk etapta Trabzon'da sürdürecek. Karadeniz ekibi, yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında ise 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming şehrinde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Trabzonspor, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor.