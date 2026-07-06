AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Ülkemiz NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 25. yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milletimiz, 25 yıldır her seçimde bize güvendi; tercihini daima AK Parti'den yana kullandı. Bugün çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik ediyoruz. Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye'nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da, yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık. AK Partimizin kuruluşunun 25. yılında, ülkemiz NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 25. yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapmasının nedeninden bahseden İnan, 'AK Parti, gerçekleştirdiği demokratik reformlarla, hayata geçirdiği eser ve hizmetlerle, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye'yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dikkatle dinlenen bir ülke konumuna taşıdı. Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması, 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur. Ne yazık ki bazıları, yabancı gazete köşelerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi marifet zannetti ama yine yanıldı. Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanlar, milletin iradesiyle yükselen bu büyük yürüyüşü de, Türkiye'nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacaktır. Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye muhalifi söylemler değil, aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir' dedi.