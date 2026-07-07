İzmir'de otluk alanda başlayıp mobilya atıklarına sıçrayan yangında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

Yangın, bugün saat 08.20 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Reis Mahallesi 9025 sokakta bulunan çöplük alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki çöp konteynerlerinin yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevlerin mobilya atıklarını tutuşturmasıyla yangın hızla büyüdü.

Sokağı kara dumanlar kaplarken, yangın park halinde bulunan bir otomobile sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir hafif ticari araç da hasar gördü.

Mobilya atıklarını daha önce şikayet ettiklerini belirten mahalle sakini Fethiye Türkelli, 'Mobilya atıklarını almaya gelmediler. Yangının atıklar yüzünden çıktığını düşünüyorum. Araba da yandı. Yangından sesinden dolayı uykudan uyandık' dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ali Kara ise 'Çöpler yığıldı. Belediye görevini yapmıyor. İnsanlarımızda da suç var. Mobilya atıkları uzun süredir burada. Suç belediyenin' diye konuştu.