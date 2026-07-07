Uluslararası kruvaziyer gemilerinde çalışan 30 yaşındaki Endonezyalı Muhammad Arifandrita, şiddetli sırt ve bacak ağrıları şikayeti ile İzmir'de başvurduğu Medicana International İzmir Hastanesi'nde yapılan muayenesinde nadir görülen omurga tüberkülozu (Pott apsesi) olduğu anlaşıldı. Genç denizci, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Seyhan Orak'ın gerçekleştirdiği iki aşamalı cerrahi müdahale ile hastalığından kurtuldu.

Uluslararası kruvaziyer gemilerinde bar personeli olarak görev yapan Endonezyalı Muhammad Arifandrita, (30) yaklaşık iki aydır devam eden ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen şiddetli sırt ve bacak ağrıları nedeniyle Medicana International İzmir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya, omurga tüberkülozu olarak bilinen ve nadir görülen 'Pott Apsesi' tanısı konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nün gerçekleştirdiği iki aşamalı multidisipliner cerrahi tedavi sonrasında hastanın klinik durumunda belirgin iyileşme sağlandı. Tedavi süreci devam eden hastanın, tamamlanacak takip ve ilaç tedavisinin ardından ülkesine dönmesi planlanıyor.

'Ağrılarımdan dolayı oturarak uyuyabiliyordum'

Gemide çalıştığı süre boyunca ağrılarının giderek arttığını ve günlük yaşamını zorlaştırdığını belirten Muhammad Arifandrita, yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi. Muhammad Arifandrita, 'Gemide barda çalışıyordum ve sürekli hareket halindeydik. Yaklaşık iki aydır çok şiddetli ağrılar yaşıyordum. Yattığımda çok ağrı hissediyor, kalkmakta zorlanıyordum. Ağrıdan dolayı yatarak uyuyamadığım için oturarak uyumaya çalışıyordum. Ağrı, kısa sürede sırtımın alt kısmından bacaklarıma kadar yayıldı. Çalışırken o kadar zorlanıyordum ki taşıdığım tepsi bile ağır geliyordu. Ağrılarım dayanılmaz hale gelince hastaneye gitmem gerektiğini anladım ve Medicana International İzmir Hastanesi'ne başvurdum. Ameliyattan sonra durumum öncesine göre çok daha iyi, ağrılarım büyük oranda azaldı' dedi.

Nadir görülen omurga tüberkülozu tanısı konuldu

Hastanın klinik durumu, tanı süreci ve uygulanan cerrahi yöntem hakkında bilgi veren Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seyhan Orak, hastanın genç yaşına rağmen omuriliğinde ileri derecede bası bulunduğunu belirtti. Op. Dr. Seyhan Orak, 'Otuz yaşındaki erkek hasta, sırttan başlayıp her iki kalçaya doğru yayılan şiddetli ağrı şikâyetiyle başvurdu. İlk olarak ortopedi polikliniğinde yapılan muayene ve MR incelemelerinde, sırt bölgesindeki 11. ve 12. omurlarda enfeksiyona bağlı patolojik çökme tespit edildi. Bu çökmenin omuriliğe ileri derecede bası yaptığının görülmesi üzerine hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi'ne yönlendirildi. Burada yapılan ileri tetkikler sonucunda hastaya, omurga tüberkülozuna bağlı gelişen Pott Apsesi tanısı konuldu. Enfeksiyonun kırık omurların üzerinde Torakal 7 (T7) seviyesine kadar uzandığı görüldü. Ayrıca apsenin bir kısmının göğüs boşluğundan başlayarak omurgaya uzandığı ve omuriliğe baskı yaptığı tespit edildi' sözlerini kaydetti.

Vakanın acil cerrahi müdahale gerektirmesi üzerine Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ile birlikte koordineli bir tedavi planı oluşturulduğunu belirten Op. Dr. Seyhan Orak, 'Hasta için iki aşamalı cerrahi girişim planlandı. İlk aşamada göğüs boşluğundaki enfeksiyon temizlenerek apse boşaltıldı. Ardından enfeksiyon nedeniyle hasar gören ve kırılan omurlar çıkarılarak yerlerine omurganın yük taşıma fonksiyonunu destekleyecek özel kafes implantlar yerleştirildi. Omurga anatomisi yeniden düzenlendikten sonra aynı cerrahi seans içerisinde, omuriliğin korunması ve omurganın stabilizasyonunun sağlanması amacıyla enstrümantasyon sistemi uygulandı' ifadelerini kullandı.

Vakaya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Özgür Samancılar da 'Bu operasyonlar, multidisipliner yaklaşım gerektiren kompleks cerrahi girişimlerdir. Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibinin omurgaya ulaşabilmesi için göğüs bölgesi cerrahi olarak açıldı. Bu sayede genç yaştaki hastanın tedavisi başarıyla gerçekleştirildi ve cerrahi müdahale ile sağlığına kavuşması hedeflendi' dedi.

Nörolojik kayıp riski vardı

Operasyon sonrasında hastanın nörolojik durumunun stabil seyrettiğini ve iyileşme gösterdiğini belirten Op. Dr. Seyhan Orak, sözlerine şöyle devam etti:

'Ameliyatın ardından bir gün yoğun bakımda takip edilen hastada herhangi bir nörolojik kayıp veya komplikasyon gelişmedi. Ağrıları, ilk başvurduğu döneme kıyasla belirgin şekilde azaldı ve erken dönemde cerrahiden önemli fayda gördü. Hastanın aktif, akciğer kaynaklı bir tüberküloz öyküsü bulunmuyordu. Ancak tüberküloz mikrobunun kemiği tutan bu formu; bağışıklık sisteminin baskılanması, yoğun çalışma temposu veya beslenme düzenindeki bozulmalar gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilebilmektedir. Sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, omurilik basısı ve nörolojik kayıp riski nedeniyle zamanında müdahale gerektiren bir tablodur. Enfeksiyon Hastalıkları bölümü tarafından tüberküloza yönelik damar içi tedavi planlandı. Hastanın hastanede kalış süreci bu tedavinin tamamlanması ve eş zamanlı uygulanan fizik tedavi programının sürdürülmesi amacıyla devam etmektedir. Kısa süre içerisinde ağızdan ilaç tedavisine geçilmesi planlanmakta olup, mevcut klinik değerlendirmelere göre tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmesi öngörülmektedir.'