Gaziantep'te kızını darbederek motosikletle sürükleyen baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.K. isimli şahıs, kullandığı motosikletle hızla yanına yaklaştığı Y.K. isimli küçük kızını sokak ortasında tokat atarak defalarca darbetmişti. Şahıs, daha sonra motosikletle hareket ederek saçından tuttuğu kızını peşinden sürüklemişti. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan baba M.K.'nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer çocuklarını da darbettiği öğrenilen M.K., işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.