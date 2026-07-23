Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediyespor Kulübü eski başkan yardımcısı A.Ş. tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Silifke Belediyesi'nde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi. Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı S.O., Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.S.D., Özel Kalem Müdürü E.S., Ayniyat Müdürü E.G.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda yeni gelişme: Kulübün eski başkan yardımcısı tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediyespor Kulübü'nün eski başkan yardımcısı A.Ş. de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelinin tutuklanması ile soruşturmada tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Tutuklanan şüpheli hakkında kulüp banka hesaplarının kullanımı ile belediye ile iş yapan kişilerden temin edildiği değerlendirilen menfaatlerin aktarılmasına ilişkin yeni delillere ulaşıldığı ileri sürüldü. Silifke Belediyesi tarafından kulübe aktarılan yüksek miktardaki ödemelerin kullanımına ilişkin harcamaların usulüne uygun şekilde belgelendirilemediği, bazı alımlara ilişkin sevk irsaliyesi, teslim tutanağı ve teslim alan kişilere ait kayıtların bulunmadığı, faturası düzenlenen bazı malzemelerin ise kulübe fiilen teslim edilmediği yönünde tespit ve beyanlara ulaşıldığı iddia edildi.