"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" temalı kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Mezitli Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Akkurt, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından makamında kabul edildi.

Başarısından dolayı Yağmur Akkurt'u tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, genç öğrencinin elde ettiği birinciliğin Mersin adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Özdemirci, ziyarette yaptığı değerlendirmede, "Kalemiyle millî şuurumuzu ve hislerimizi bu denli güzel dile getiren sevgili Yağmur'u gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada birincilik elde eden Yağmur Akkurt'un başarısı, hem okulunda hem de Mersin eğitim camiasında sevinçle karşılandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.