Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, LGS ve YKS tercih döneminde öğrenci ve velilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla kentteki alışveriş merkezlerinde bilgilendirme stantları kurdu.

Kurulan stantlarda vatandaşlara, İŞKUR tarafından geliştirilen Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) tanıtılarak sistemin sunduğu imkânlar hakkında bilgi veriliyor. DABİS üzerinden meslekler, üniversite bölümleri, istihdam olanakları ve iş gücü piyasasına ilişkin güncel verilere kolaylıkla erişilebiliyor.

Yetkililer, tercih sürecindeki öğrencilerin ilgi, yetenek ve kariyer hedeflerine uygun seçimler yapabilmeleri için DABİS'in önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirterek tüm öğrenci ve velileri sistemi kullanmaya davet etti.