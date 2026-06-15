Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen “Mersin İmam Hatip Okulları Şenliği”, eğitim camiası, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Müftüsü Mustafa Topal, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr.İlhan Ege ,İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Telli ile il ve ilçe protokolü, sendika temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Program öncesinde davetliler, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı el sanatları, kaligrafi ve ahşap yakma çalışmalarının yer aldığı stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin emek ve yeteneklerini yansıtan çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Şenliğin açılışında konuşan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kâmil Mercan, okulun akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi vererek programa katılan misafirlere teşekkür etti. Ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Beklenen Nesil” konulu söyleşisinde gençliğin manevi gelişimi, ahlaki değerler ve medeniyet bilinci üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıları hem düşündüren hem de duygulandıran konuşması büyük ilgi gördü ve uzun süre alkışlandı.

Program kapsamında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileri manevi atmosferi güçlendirirken, geleneksel Mehteran Takımı gösterisi de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Prof.Dr.Mehmet Emin Ay'a konuşmasının sonunda , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından bir tablo hediye edildi.

Eğitim, kültür ve manevi değerlerin bir araya geldiği şenlik, katılımcıların memnuniyeti ve yoğun ilgisiyle sona erdi.