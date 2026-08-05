Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erdemli Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erdemli Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında okul yönetimiyle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki hazırlıklar, bakım-onarım çalışmaları ve yeni döneme yönelik planlamalar hakkında okul idaresinden kapsamlı bilgi aldı. Derslikler, ortak kullanım alanları ve eğitim ortamlarını da gezen Özdemirci, öğrencilerin daha nitelikli ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri için yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İncelemeler sırasında okulun ihtiyaç ve taleplerini de değerlendiren Özdemirci, eksikliklerin giderilmesi ve hazırlık sürecinin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması yönünde gerekli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin önemli başlıklarından biri ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci oldu. Erdemli Anadolu Lisesinde tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan öğrenciler ve velileriyle bir araya gelen Özdemirci, gençlerle sohbet ederek tercih dönemine ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin gelecek planlarına ilişkin hedeflerini ilgiyle dinleyen Özdemirci, tercih sürecinin bilinçli ve doğru yönetilmesinin öğrencilerin akademik ve mesleki yaşamlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Velilerle de sohbet eden Özdemirci, ailelerin bu süreçte çocuklarına rehberlik ederken onların ilgi, yetenek ve hedeflerini ön planda tutmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Tercih danışmanlığı hizmeti sunan öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özdemirci, öğrencilerin en doğru tercihleri yapabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığının rehberlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Öğrencilere hitaben yaptığı değerlendirmede ise başarıya giden yolda azim, kararlılık ve doğru planlamanın önemine vurgu yapan Özdemirci, "Tercih süreci, yalnızca bir üniversite seçimi değil, aynı zamanda geleceğe yön verecek önemli bir adımdır. Sizlerin ilgi ve yeteneklerinize uygun tercihler yaparak hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum. Hepinize eğitim hayatınızda ve gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, okul yönetimiyle gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısının ardından yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişi yapılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.